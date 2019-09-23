Конец конторы Кука: как разорился старейший туроператор в мире

Один из крупнейших туристических операторов в мире компания Thomas Cook объявил о своей финансовой несостоятельности. Конец для агентства со 178-летней историей наступил после провала переговоров между руководством туроператора, кредиторами и британским правительством, которое отказалось предоставить экстренную ссуду. В результате 150 тыс. британских граждан застряли за рубежом. Thomas Cook владело двумя туроператорами и в России — «Интуристом» и «Библио-Глобусом», однако агентства уверяют, что на их работе банкротство компании-собственника никак не скажется. Подробности — в материале «Известий».

Против течения

Thomas Cook — старейший и, пожалуй, самый известный туроператор в мире, был создан в 1841 году английским бизнесменом Томасом Куком для перевозки членов общества трезвости по различным мероприятиям в средней Англии. Компания вскоре начала заниматься туризмом вообще, одной из первых стала предлагать направления по Европе и за ее пределами как для богатых, так и для среднего класса. По сути дела, Томас Кук стал отцом европейской туристической индустрии.

За почти 180 лет своей истории туроператор прошел через несколько слияний и поглощений , а после Второй мировой войны даже был национализирован. Компания с честью выходила из всех пертурбаций, но не смогла пережить испытания вызовами XXI века.

Томас Кук_2 Закрытый офис обанкротившегося туроператора Thomas Cook в Лондоне Фото: REUTERS/Henry Nicholls

В 2000-е годы компания, приобретенная к тому времени немецкой C&N Touristic AG, предпочла держаться сегмента массового туризма по путевкам, проигнорировав набирающие силу тренды, а именно рост популярности прямого заказа отелей и билетов через интернет .

Для потребителя среднего класса поездки по путевке становились всё менее интересными. В особенности это касается жителей Британских островов, которые раньше, чем остальные европейцы, получили доступ к многочисленным авиакомпаниям-лоукостерам. Уже в конце 2010-х Thomas Cook начал сокращать персонал в своих офисах по всему миру, но, как говорят англичане, это было уже «слишком мало, слишком поздно» .

Мораль и деньги

В то же время Thomas Cook продолжал агрессивно расширять свой бизнес, скупая активы и методично залезая в долги . В 2019 году общий долг компании составил почти £2 млрд, а отрицательный капитал достиг в марте £1,3 млрд. В течение нынешнего года котировки компании на Лондонской бирже упали на 89%, показав худший результат среди эмитентов, входящих в индекс FTSE.

Томас Кук_1 Туристы обанкротившегося туроператора Thomas Cook в аэропорту Майорки Фото: REUTERS/Enrique Calvo

В последние месяцы, когда стало очевидно, что компания стремительно идет ко дну , были предприняты многочисленные попытки спасти бизнес. В частности, один из основных акционеров группы китайская компания Fosun предлагал выкупить долг Thomas Cook на £900 млн, превратив его в акции. Руководство требовало выплатить на £200 млн больше, на что китайцы не соглашались.

Руководство компании также намеревалось договориться о поддержке с правительством, которое могло бы взять на себя внесение недостающей суммы. Но премьер-министр Борис Джонсон отказался выделять бюджетные средства , заявив, что подобный шаг представляет собой «моральные риски».

Все на борт

Теперь британскому государству всё равно придется потратиться — но на эвакуацию туристов, оказавшихся за рубежом в неподходящий момент финансового краха своего туроператора . Всего на 23 сентября компания предоставляла услуги почти 600 тыс. туристов, из которых 150 тыс. составляют граждане Великобритании.

В течение ближайших 15 дней Thomas Cook должен был вывезти из Испании около 114 тыс. туристов на 525 авиарейсах. В Греции застряли около 50 тыс. туристов, причем многие из них на островах. Около 20 тыс. должны были лететь на родину в понедельник.

Как показала практика разорившихся российских туркомпаний в последние несколько лет, ситуация с крахом туроператора может быть крайне неприятной для его клиентов.

Великобритании пришлось затеять самую масштабную за всё послевоенное время программу репатриации своих граждан, получившую название «Операция Маттерхорн». По предварительным оценкам, расходы правительства составят £75 млн ($93 млн), в полтора раза больше, чем два года назад, когда разорилась авиакомпания Monarch Airlines.

Томас Кук_3 Туристы поднимаются на борт самолета авиакомпании Condor на острове Корфу, Греция Фото: Kostas Kousounis/Eurokinissi via REUTERS

В свою очередь, Германия обдумывает оказание помощи местной авиакомпании Condor, которая является дочерней структурой Thomas Cook. В условиях ужесточившейся в последние годы конкуренции авиалинии сталкиваются с резким снижением рентабельности, и крах головной компании для них может означать последующий вылет из бизнеса.

Для принимающей стороны коллапс ведущего туроператора также обернется серьезными проблемами. На Крите падение Thomas Cook уже сравнили по эффекту с «семибалльным землетрясением». Отельеры, у которых Thomas Cook забронировал десятки тысяч номеров на ближайший месяц, рискуют лишиться многих миллионов евро под занавес туристического сезона, так что теперь им нужно что-то срочно придумывать для того, чтобы хоть как-то возместить убытки.

Русский след

Во время своей агрессивной экспансии Thomas Cook приобрел и двух российских туроператоров — «Интурист» и «Библио-Глобус». В понедельник обе компании выступили с заявлениями о том, что крах головной компании ничего не изменит для их клиентов .

«Решение о ликвидации затрагивает деятельность исключительно британских юридических лиц, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Интуриста». — Российские операторы, принадлежащие Thomas Cook, являются юридически самостоятельными компаниями и продолжают деятельность в прежнем режиме. Мы осуществляем собственный контрактинг отелей, предоставляем собственные финансовые гарантии и самостоятельно осуществляем перевозку».

Томас Кук_4 Вывеска обанкротившегося туроператора Thomas Cook на здании в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Банкротство британского туроператора не повлияет на деятельность ООО «Туроператор БГ», так как деятельность данного юридического лица по формированию туристских продуктов в соответствии с российским законодательством в сфере туризма вне влияния Thomas Cook», — отмечается в заявлении на сайте «Библио-Глобуса».