Китайцы под впечатлением

В представлении китайской молодежи Россия является военной державой, а россияне — «боевым» народом, который не любит улыбаться. Таковы результаты опроса китайских студентов, проведенного экспертами Высшей школы экономики. В КНР высок интерес к российской истории и личности президента Владимира Путина, отмечают исследователи. Однако образ России в Китае всё еще строится на стереотипах, и чтобы избавиться от них, нужно наращивать культурный обмен, считают эксперты.

В опросе лаборатории политических исследований (ЛПИ) НИУ ВШЭ приняли участие китайские студенты, которые учились и жили в России. Первые ассоциации, которые возникали у них в разговоре о нашей стране, довольно стереотипны — холод, матрешки, блины, борщ и водка.

Одновременно с этим студенты признались, что у них сложился довольно военизированный образ соседнего государства. Многие опрошенные отмечали, что китайское телевидение преподносит РФ как военную державу. По словам участников исследования, парад на Красной площади в честь Дня Победы ежегодно транслируют по ТВ. А по запросу «Россия» китайские поисковики выдают фото российской армии, ВДВ, морского флота и уже упомянутого парада, говорят студенты. Самих же россиян они называют «боевым» народом, который не любит улыбаться.

Важнейшей составляющей образа России в Китае является президент РФ Владимир Путин. Его довольно часто показывают по местному ТВ, отмечают респонденты.

Китайцам хорошо известны и советские лидеры — жители КНР знают не только Ленина и Сталина, но и Брежнева с Хрущевым. В Поднебесной также популярны советские военные фильмы, показал опрос. Из современных деятелей культуры наиболее знаменит певец Витас. У него свыше миллиона фанатов в КНР, а в Шанхае ему установлен памятник.

Результаты исследования свидетельствуют, что в медийном пространстве Поднебесной российский «поворот на Восток» удался, отметила одна из авторов работы, заведующая ЛПИ НУ ВШЭ Валерия Касамара. По ее словам, соцопросы, инициированные китайской стороной, также демонстрируют доброжелательный тон: более 70% жителей КНР воспринимают Россию как дружественную страну.

Однако пока представления китайцев о России достаточно стереотипны, заметила социолог.

— Если мы хотим, чтобы за рубежом Россию воспринимали как современную, интеллектуальную, культурную страну, в которую хочется приезжать, то в первую очередь надо продвигать нашу «мягкую силу» — образовательные программы для иностранцев, литературу, театр и культурные фестивали, — полагает Валерия Касамара.

В то же время, по мнению экспертов, сложившийся образный ряд связан скорее со спецификой восприятия самих китайцев, идеологическими приоритетами КНР и глобальным информационным фоном.

Представление о россиянах как о «боевой» нации появилось после сирийской кампании, считает эксперт Центра Азии и АТР Иветта Фролова.

— Наши военные успехи поразили китайский народ, это вызвало у него чувство восхищения, — полагает она.

По словам Иветты Фроловой, у жителей КНР, которые интересуются международной жизнью и что-то знают о России, пользуется уважением Владимир Путин — как сильный лидер и яркая личность.

Китайцы воспринимают Владимира Путина как «сильного, влиятельного, умного, внешне привлекательного человека, который говорит по делу и выступает за дружбу», подчеркнул в беседе с «Известиями» вице-президент Российского совета по международным делам, чрезвычайный и полномочный посол Глеб Ивашенцев. Эксперт также отметил, что в отличие от США и Японии, с Россией у Китая складываются хорошие отношения.

— Интерес к России останется, если сохранится соответствующая идеологическая обстановка и наши отношения будут выстраиваться правильно, — сказал Глеб Ивашенцев.

Несмотря на интерес к РФ, ее истории и традициям, представления китайских студентов о стране всё еще строятся на сочетании старых и новых штампов, заметил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. По его словам, старые стереотипы остались со времен контактов СССР и КНР, а новые стали результатом работы глобальных СМИ. Эксперт также подчеркнул, что отношения двух стран сегодня носят долгосрочный характер и имеют большие перспективы. Но информировать партнеров о себе необходимо не только в режиме двустороннего диалога, но по общественной линии.

— Здесь у нас еще большие резервы, — заключил эксперт.

Исследование ЛПИ НИУ ВШЭ проходило с 2016 по 2018 год. За это время было проведено 100 интервью с китайскими студентами, которые обучались в московских вузах.