Китайские туристы стали больше тратить в России

В 2017 году туристы из Китая потратили в России 1,8 млрд рублей через систему China Union Pay. Только по итогам I квартала нынешнего года показатель составил почти 1 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Сбербанке. Траты туристов увеличиваются на фоне роста турпотока из КНР в Россию. Китайцы предпочитают покупать бредовую одежду и ювелирные изделия. Эксперты отмечают, что для некоторых российских регионов расходы китайских гостей очень значимы.

Сбербанк зафиксировал существенный рост расходов китайских туристов в России. В 2017 году кредитная организация подключила свою сеть POS-терминалов к платежной системе China Union Pay (CUP). Ее используют в основном граждане КНР. В прошлом году китайцы потратили с использованием CUP 1,8 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Сбербанке. При этом только в I квартале 2018 года туристы из Поднебесной оставили в России 0,9 млрд рублей. Это в 2,7 раза больше, чем за этот период годом ранее, отметили в банке.

В прошлом году туристы из Китая совершили 1,48 млн поездок в Россию, что на 32% больше по сравнению с 2015 годом и на 14,7% по сравнению с 2016 годом, свидетельствуют данные Росстата. При этом общий турпоток за год сократился на 0,7%, до 24,4 млн въездных поездок. По данным Ростуризма, Китай занял первое место по количеству туристических визитов в нашу страну, значительно опередив Финляндию (781 тыс. поездок), Польшу (556 тыс.) и Германию (500 тыс.).

Одним из факторов стремительного роста турпотока из Китая стал механизм безвизовых поездок между Россией и КНР, отметили в Ростуризме. В прошлом году по безвизовому каналу в Россию приехали 943 тыс. китайских туристов, в 2016 году таких было 763 тыс., в 2015-м — 537 тыс., а в 2012-м — всего 185 тыс., добавили в федеральном агентстве.

По данным Всемирной туристской организации, путешественники из Китая тратят больше всех в мире. За 2017 год китайские туристы потратили $258 млрд, на $8 млрд больше, чем годом ранее. На втором месте — граждане США, потратившие $135 млрд. На третьей строчке — жители Германии, их расходы в туристических поездках составили $84 млрд.

Больше всего китайцы посещают Москву, Санкт-Петербург, Приморский край, Амурскую и Иркутскую области — они приняли 851 тыс. туристов из КНР, или 90% безвизового потока, подсчитали в Ростуризме. В Приморском крае только на размещение в гостиницах туристы из Китая потратили 3,2 млрд рублей, сообщили в Ростуризме. По данным агентства, прямой вклад от въездного туристского потока из КНР в Приморском крае составляет порядка 30% от оборота туристических услуг — это 2 млрд рублей.

В масштабах российской экономики расходы китайских туристов невелики, но на уровне отдельных регионов и в разрезе отдельных рынков экономический эффект может быть заметен, считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Почти треть всех покупок китайцев (28%) в России приходится на одежду, 25% — на электронику, 16% — на ювелирные магазины и 19% — на косметику, подсчитали в Сбербанке. Средний чек составил 2,5 тыс. рублей. В Ростуризме также отметили, что китайские путешественники предпочитают покупать ювелирные изделия из золота и драгоценных камней (особенно янтарь), брендовые вещи — меховые изделия, часы, изделия из кожи и прочее. Кроме того, большой интерес вызывают кондитерские изделия, продукты питания, одежда из натуральной ткани, добавили в агентстве.

В ближайшие годы турпоток из Китая, скорее всего, останется стабильным на фоне роста экономики страны. Рост въездного туризма в Россию способствует развитию инфраструктуры и программ лояльности для иностранцев, а вклад путешественников в доходы отдельных регионов весьма ощутим.