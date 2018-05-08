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Россия вошла в двадцатку важнейших для ФРГ рынков по въездному туризму

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Турпоток из России стал самым быстрорастущим сегментом въездного туризма в Германии. Об этом сообщил корреспондент портала iz.ru.

В 2017 году российские путешественники провели в этой стране на 20,3% больше ночей, чем в 2016-м, что демонстрирует прирост общего времени пребывания там гостей из России. Этот показатель превысил аналогичные результаты для туристов из других стран Европы, сообщила глава Национального совета по туризму Германии Петра Хедорфер в ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне в Дрездене в рамках German Travel Mart.

За прошлый год страну посетили 1,8 млн россиян. Это вывело Россию на 14-е место среди 20 ключевых для Германии рынков по въездному туризму, уточнила она.

На сегодняшний день Германия является вторым по популярности туристическим направлением для европейцев — ежегодно страну посещает 56,2 млн гостей из Старого Света.Опережает ФРГ по этому показателю только Испания, которую посещают 67 млн человек.

Национальный совет по туризму Германии ежегодно объявляет общую тему, вокруг которой формируется туристический продукт. 2018 год посвящен гастрономической культуре страны. В 2019-м будет отмечаться столетие Баухауса, а в 2020-м — 250-летний юбилей Бетховена.

German Travel Mart является крупнейшим национальным В2В мероприятием в области туриндустрии. В нем принимают участие представители туристического и отельного бизнеса Германии, зарубежных компаний, которые работают на данном направлении, а также ведущих немецких и зарубежных СМИ.

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