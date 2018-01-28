Туристка из США назвала немецких полицейских нацистами

Полиция Германии расследует инцидент с американской туристкой, которая якобы назвала немецких правоохранителей нацистами. Об этом сообщает британское издание Independent.

По версии полиции, 49-летняя Кэрол Кристин Фэйр пыталась пронести жидкость в ручной клади через пост охраны во Франкфуртском международном аэропорту. В ходе спора с правоохранителями, которые изымали у нее баллончик с дезодорантом, она разразилась ругательствами и в числе прочих оскорблений назвала офицеров нацистами.

Сама американка, которая является профессором политологии Джорджтаунского университета, отрицает, что называла полицейских нацистами, отмечая, что ее неправильно поняли.

По ее версии, в момент, когда полицейский изъял у нее дезодорант, через тот же пост охраны проследовал мужчина, «выглядящий как нацист», поскольку имел «прическу гитлерюгенда», и она поделилась своим впечатлением об этом.

После инцидента Фэйр была доставлена в полицейский участок, где было начато предварительное расследование по ее подозрению в клевете. Американку обязали внести депозит в размере $260 за ожидаемые расходы по судебному разбирательству, после чего ей было сказано, что она может продолжить свою поездку в Стамбул.

В заявлении полиции говорится, что в ходе предварительного расследования также были приняты во внимание заявления Кэрол Кристин Фэйр в Twitter о том, что сотрудники немецкой полиции — это «хулиганы» и «головорезы в форме».

20 января iz.ru сообщал о задержании журналистов с муляжом бомбы в аэропорту США.



