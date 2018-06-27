Альянс мировых кинематографий

Центральным событием завершившегося недавно 21-го Международного кинофестиваля в Шанхае стала Неделя движения «Один пояс и один путь», инициированного китайским лидером Си Цзиньпином в 2013 году на основе виртуального объединения проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути ХХI века».

Мне, как представителю Московского международного кинофестиваля, уже доводилось участвовать в мероприятиях этого проекта — Международном фестивале искусств «Шелковый путь» в Сиани (сухопутный вариант) и Фучжоу (морской вариант). Предложенная в Шанхае концепция носит более глобальный характер. После пробного варианта в прошлом году в нынешнем «Один пояс и один путь» стал самостоятельным недельным мероприятием с показом программы из 26 полнометражных фильмов и, главное, подписанием соглашения о создании специального Альянса кинофестивалей на этих ключевых маршрутах.

В церемонии подписания приняли участие представители 31 организации из 29 стран (от ряда государств соглашение подписывали не только фестивали, но и представители киностудий и органов управления кинематографией), включая фестиваль «Шелковый путь» в Ирландии и «Азиатский кинофестиваль» в Нью-Йорке.

В обсуждении перспектив сотрудничества в заключительный день программы, помимо зарубежных гостей, приняли участие руководители государственных органов управления и киноорганизаций из Пекина и основных кинопроизводящих регионов огромной страны с разветвленной (и строго контролируемой государством) системой производства и проката, требующей в каждом отдельном случае цензурного разрешения.

Важно подчеркнуть, что киноотрасль с точки зрения государственного управления находится здесь не в системе культуры, а в блоке с радио- и телевизионным вещанием, выводящем на новые технологии коммуникации, что подчеркивает идеологическую и политическую важность этой сферы. Отсюда и необходимость ее включения в движение «Один пояс и один путь», и соответствующий уровень финансирования, о чем свидетельствует размах шанхайской недели со специальным бюджетом сверх обычного фестивального.

В Китай сегодня рвутся все — это огромный практически не освоенный кинорынок. Наша программа включала специальную встречу представителей киноиндустрии Китая и Индии, к которым присоединилась и Австралия. Россия в этом плане делает пробные шаги. Здесь важно подчеркнуть, что кинонеделя «Один пояс и один путь» носила не только и не столько экономически-индустриальный характер, сколько опиралась на традиции и перспективы именно культурного сотрудничества. Поэтому глубоко закономерно, что среди немногочисленных призеров этой программы оказалась «Аритмия» Бориса Хлебникова, собравшая на родине чуть ли не все значимые кинонаграды. Здесь картина получила знаковый приз медиа.

К сожалению, ожидавшаяся исполнительница главной роли в фильме актриса Ирина Горбачева в последний момент не смогла прилететь в Шанхай и мне пришлось принимать этот почетный приз для передачи съемочной группе в Москве. В своем выступлении я предложил в качестве следующего шага учреждение киноакадемии «Один пояс и один путь» с присуждением премий на этой огромной территории, где делается большинство фильмов и живет большинство кинозрителей планеты, — по итогам каждого кинематографического года по аналогии с западными «Оскарами». Будущее покажет, каковы результаты этого, безусловно, перспективного и важного для киноискусства и отечественной киноиндустрии альянса.