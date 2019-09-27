Рябков назвал безосновательными обвинения против топ-менеджера «дочки» «Ростеха»

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва считает безосновательными обвинения в адрес директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова, арестованного в Италии. Об этом он рассказал 27 сентября в беседе с изданием «Международная жизнь».

«Всё это не просто притянуто за уши — это шито белыми нитками. Это очередной вопиющий случай, когда американские правоохранители по политическим мотивам прибегают к недозволенным приемам, занимаются «разогревом» всё той же самой темы о российском присутствии везде и всегда, о российской «токсичности», — отметил Рябков.

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя в Италии вместе с гражданином этой страны Маурицио Паоло Бьянки, бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы. Основанием для задержания стал международный ордер, который выдали США. Российский топ-менеджер обвиняется американскими властями в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, он заключен под стражу в одной из неапольских тюрем. Где находится Бьянки, неизвестно.

Российские дипломаты имеют доступ к Коршунову и оказывают ему юридическую поддержку.

В ОДК заявили, что россиянин не совершал противозаконных поступков и непричастен к ним. Представитель «Ростеха» добавил, что в компании разбираются в ситуации.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали задержание топ-менеджера проявлением недобросовестной конкуренции.

Комментируя этот инцидент, президент России Владимир Путин назвал задержания за границей россиян по инициативе США очень плохой практикой, добавив, что это может быть связано с конкурентной борьбой. По его словам, это осложняет отношения между двумя странами.