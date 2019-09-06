Минюст США раскрыл детали обвинений в адрес топ-менеджера «дочки» Ростеха

Задержанный в Италии топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александр Коршунов обвиняется в США в краже торговых секретов, ему грозит 10 лет тюрьмы. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на американский минюст.

«(Коршунова. — Ред.) обвиняют в США в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании... это наказывается сроком до 10 лет тюрьмы», — отмечает агентство.

Кроме Коршунова по делу также проходит гражданин Италии Паоло Бьянки из итальянского подразделения компании по производству двигателей GE Aviation.

Коршунова обвинили в том, что он через Бьянки нанимал специалистов из GE Aviation для консалтинговой работы, а те в ходе отчетов использовали торговые секреты фирмы.

Ранее в четверг стало известно о задержании Коршунова в аэропорту Неаполя. Основанием послужил международный ордер, который выдали США.

Президент России Владимир Путин, комментируя задержание, связал это с конкурентной борьбой.

23 июля сообщалось, что россиянка Мария Бутина, отбывающая наказание в американской тюрьме, начала писать книгу.