Прямой эфир

МИД РФ счел задержание сотрудника «дочки» «Ростеха» недобросовестной конкуренцией

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД России считает задержание сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в состав российской госкорпорации «Ростех») по запросу США проявлением недобросовестной конкуренции. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает «Интерфакс».

Короткая связь: Мария Бутина не может позвонить родным
Россиянка испытывает серьезные психологические проблемы в тюрьме

В МИДе также отметили, что российское посольство в Италии постоянно общается с представителями компетентных органов страны и продолжает разбираться в ситуации. Александру Коршунову оказывают необходимую юридическую помощь.

Власти Италии допустили сотрудников российского консульства к Коршунову, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот же день в ОДК заявили, что директор по развитию бизнеса корпорации не совершал противозаконных поступков и никак к ним не причастен. В организации пообещали сделать всё необходимое для защиты интересов своего сотрудника.

Сотрудника ОДК Александра Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя, основываясь на международном ордере, который выдали Соединенные Штаты, уточняет телеканал «360». Америка заподозрила представителя компании в ведении разведки экономической деятельности.

Путин, комментируя инцидент с сотрудником ОДК, назвал задержания за рубежом россиян по инициативе США очень плохой практикой и отметил, что это может быть связано с конкурентной борьбой. Он подчеркнул, что это очень осложняет межгосударственные отношения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин напомнил о всемирно известных российских «сушках»
«Ростех» разбирается с задержанием директора своей «дочки» по запросу США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019