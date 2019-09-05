МИД РФ счел задержание сотрудника «дочки» «Ростеха» недобросовестной конкуренцией

МИД России считает задержание сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в состав российской госкорпорации «Ростех») по запросу США проявлением недобросовестной конкуренции. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает «Интерфакс».

В МИДе также отметили, что российское посольство в Италии постоянно общается с представителями компетентных органов страны и продолжает разбираться в ситуации. Александру Коршунову оказывают необходимую юридическую помощь.

Власти Италии допустили сотрудников российского консульства к Коршунову, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот же день в ОДК заявили, что директор по развитию бизнеса корпорации не совершал противозаконных поступков и никак к ним не причастен. В организации пообещали сделать всё необходимое для защиты интересов своего сотрудника.

Сотрудника ОДК Александра Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя, основываясь на международном ордере, который выдали Соединенные Штаты, уточняет телеканал «360». Америка заподозрила представителя компании в ведении разведки экономической деятельности.

Путин, комментируя инцидент с сотрудником ОДК, назвал задержания за рубежом россиян по инициативе США очень плохой практикой и отметил, что это может быть связано с конкурентной борьбой. Он подчеркнул, что это очень осложняет межгосударственные отношения.