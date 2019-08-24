Короткая связь: Мария Бутина не может позвонить родным

Находящаяся в американской тюрьме россиянка Мария Бутина уже вторую неделю не выходит на связь с семьей. Об этом «Известиям» сообщил отец девушки. Валерий Бутин надеется, что ситуация связана с техническими проблемами и дочь сможет позвонить в ближайшее время. Кроме того, он подчеркнул, что Мария испытывает серьезные психологические трудности из-за долгого нахождения в неволе. По его словам, для полного восстановления ей понадобится не менее года.

30-летняя россиянка последний раз звонила родителям по видеосвязи 11 августа, а по обычному телефону 14-го числа, пояснил Валерий Бутин.

— С середины месяца мы не слышали голос дочери. Конечно, очень волнуемся, поскольку не знаем, какое у Маши самочувствие и в каких условиях она находится. Есть информация, что в тюрьме города Таллахасси, где она содержится, якобы несколько дней назад сломалось какое-то важное компьютерное оборудование. Поэтому надеемся, что технические неполадки — единственная причина отсутствия связи и Мария в скором времени позвонит домой. Очень хотелось бы, чтобы это произошло уже в эти выходные, — заявил «Известиям» отец заключенной.

По его словам, Мария в целом не жалуется на условия в тюрьме, однако, «испытывает серьезные психологические проблемы из-за долгого нахождения в неволе, а также непривычно жаркого и влажного климата». Температура на улице порой превышает 55 °C при очень высокой влажности.

— До момента последнего звонка всё было довольно стабильно. Маша не болеет и старается постоянно поддерживать себя в хорошей физической форме. Ее основное занятие — это бег. Кроме того, она преподает в тюрьме несколько предметов другим женщинам. Можно сказать, что она пытается заниматься всем подряд, чтобы не впасть в депрессию и отгонять плохие мысли, — отметил Валерий Бутин. — Увы, заключение негативно сказывается на любом человеке, как бы он ни старался за собой следить. Это касается физического и психологического состояния. Думаю, что дочери для полного восстановления понадобится как минимум год, а то и больше.

В августе 2016 года гражданка РФ приехала в Соединенные Штаты обучаться по магистерской программе в Американском университете в Вашингтоне. Мария Бутина была арестована 15 июля 2018 года — перед встречей президентов РФ и США в Хельсинки. Более трех месяцев она провела в следственном изоляторе города Александрия. За всё время пребывания в этой тюрьме российская студентка в общей сложности была на воздухе всего 45 минут. Более того, ей ограничили возможность общения с родными и другими заключенными.

13 декабря в американском суде студентка частично признала свою вину. Она согласилась с пунктом, который касается нарушения закона о регистрации иностранных агентов. 26 апреля суд в Вашингтоне приговорил россиянку к полутора годам тюрьмы и одобрил ее депортацию в РФ после отбывания срока. Тем не менее американская сторона согласилась сократить ей срок до 5 ноября 2019 года, после чего всеобщая амнистия позволила уменьшить пребывание в тюрьме еще на 10 дней. Таким образом, ожидается, что россиянка выйдет на свободу 25 октября.

После вынесения приговора Марию Бутину перевели в региональную тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в Вирджинии. Спустя пару дней ее поместили в распределительный центр в Оклахоме. Затем россиянку перевезли в учреждение Таллахасси (столица штата Флорида) на постоянное место отбывания срока. Сейчас гражданка РФ содержится в условиях общего режима в помещении, которое рассчитано на нескольких человек. Мария Бутина уже провела в заключении более года. В мае она обжаловала приговор, однако апелляция до сих пор находится в стадии рассмотрения.