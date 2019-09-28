Трогательный бред: программа по половому воспитанию вызвала кризис в Британии

В Великобритании очередной скандал. Нет, теперь дело не в Brexit или какой-нибудь выходке нового премьера Бориса Джонсона — родители в графстве Уорвикшир возмущены внедренным с этого года новшеством. В рамках программы полового воспитания их шестилетним детям будут объяснять пользу — и способы — самоудовлетворения. Причем занятия эти — обязательные , а Уорвикшир пока послужит просто «полигоном» для новой программы «Всё обо мне». Со следующего года ее собираются внедрить во всех школах Соединенного Королевства. И это не первое в этом году противостояние британских родителей и чиновников от образования — подробности в материале «Известий».

Искусство легких касаний

Родители из Уорвикшира начали бить тревогу еще в начале лета, когда ознакомились с обновленной программой по предмету, именуемому RSE (Relationship & Sex Education, «Отношения и половое воспитание»). Новая программа для самых маленьких называется Аll About me («Всё обо мне») и именно она вызвала возмущение пап и мам. В темах, предлагаемых теперь обсуждать с шестилетками, появился раздел «Трогаю себя». В качестве задания по курсу предлагается такой пример: «девочка Эмбер принимает ванну, она одна и трогает себя между ног. Ей приятно». Учителя, согласно учебному плану предмета, должны объяснить детям «правила самостимуляции»; к вопросу запланировано вернуться и позднее, в 4-м и 6-м классах — в рамках «повторения материала».

Пока новый курс вводится только в 200 с лишним школах Уорвикшира, со следующего года он будет преподаваться во всех государственных школах Великобритании. Курс при этом входит в обязательную учебную программу.

О5 Фото: Getty Images/BSIP

Встревоженные родители еще в июне добились встречи с одним из авторов программы, консультантом по половому здоровью Джонни Хантом, однако внятных разъяснений, зачем рассказывать детям шести лет о мастурбации, так и не получили. Авторы учебного пособия считают, что раз они не употребляют прямо термин «мастурбация», то все родительские претензии надуманны. «Это даже не половое воспитание, а информация о том, как правильно себя трогать», — заявил на встрече Хант.

Консультант вообще известен своими революционными взглядами: первоначальный вариант новой программы RSE включал в себя определение брака как «формальной и признаваемой законом привязанности двух людей друг к другу, которая длится всю жизнь», что вызвало возмущение Ханта. «Некоторые до сих пор считают, что официально заключенный брак служит более безопасной средой для секса или для детей. Это не так», — написал он в Twitter.

Неприятие устаревшего социального института, впрочем, не помешало Ханту без лишнего шума самому вступить в брак со своей партнершей спустя всего месяц после того, как он добился исключения из программы «архаичного» определения.

О4 Протест родителей учеников начальных классов школы Anderton Park в Бирмингеме, которые выступают против уроков, рассказывающих детям о ЛГБТ-сообществах и нетрадиционных сексуальных отношениях, Великобритания, 28 марта 2019 года Фото: Getty Images/PA Images/Aaron Chown

Объяснения Ханта не очень убедили родителей. «Сексуализация наших детей абсолютно недопустима. Они (авторы программы. — Прим. «Известий») называют это "троганием себя", но ведь всем ясно, что они имеют в виду», — выразил общее мнение Мэттью Сеймур, отец одного из детей, который пошел в этом году в школу «Котен-Энд» в Уорвике. Сомневаются в необходимости столь радикального подхода даже политики, поддержавшие разработку обновленной программы.

Сомнения в оправданности и допустимости столь радикального подхода к половому воспитанию выразили даже отдельные члены парламента, выступавшие в прошлом за реформу школьного курса «секспросвета». Депутат-тори Дэвид Дэвис заявил, что как отец обеспокоен новациями, а как политик считает, что «эти уроки заходят значительно дальше поставленных правительством целей и служат сексуализации очень маленьких детей». Тем не менее чиновники от образования, получив карт-бланш на «реформы», отказываются дать родителям хотя бы право не пускать своих детей на «уроки мастурбации».

Смех и грех

Попытки британской образовательной системы «бежать впереди паровоза» в деле полового просвещения, по мнению консервативной The Telegraph, сделали страну «посмешищем для всего мира». Даже в США, отмечает обозреватель Селия Уолден, «давно находящихся в эпицентре безумия либеральной политкорректности, всё же не рассказывают детям о существовании более чем 100 гендеров и не учат шестилеток самоудовлетворению». Но, несмотря на всю критику, программа RSE, судя по всему, будет всё же введена в действие.

Пока не помогли даже продолжающиеся уже несколько месяцев протесты родителей-мусульман в Бирмингеме, требующих убрать из учебной программы уроки «ЛГБТ-равенства». В этом случае, конечно, «инноваторы» из министерства образования столкнулись со сложной и практически неразрешимой проблемой: провозглашаемая уже много лет «мультикультурность» оказалась, похоже, малосовместимой с курсом на пропаганду нетрадиционных отношений.

J3 Фото: Getty Images/Gideon Mendel

Саму мультикультурность в британских школах теперь тоже насаждают по-новому. Так, в одной из государственных школ в Оксфорде детей перевели на полностью вегетарианское меню. Приносить с собой мясное также запрещено правилами. Как пояснили представители администрации школы, это сделано для того, чтобы «дети с разным культурным и религиозным бэкграундом общались во время ланча». Кроме того, по словам директрисы Кэй Вуд, это позволяет кормить детей «более качественно за меньшие деньги» и вообще «хорошо с точки зрения экологии». Спасибо Грете Тунберг!

Родители, правда, жалуются, что дети приходят из школы голодными — но что эти жалобы против заявленных высоких целей.

Обманываться рады

Особую тревогу вызывают у многих учебные программы, рассказывающие о гендерной и половой идентичности и возможности их коррекции. Д-р Сьюзан Мэттьюс из британского университета Роэгемптон обратила внимание, что информация об ингибиторах гормонов преподносится 12-летним детям так, будто последствия их использования обратимы и они не причиняют никакого вреда организму . Представители министерства образования, однако, заявили, что претензии Мэттьюс не обоснованы, так как критикуемый ею учебник «прошел проверку национальной службой здравоохранения и был одобрен ЛГБТ-организациями» (последнее, безусловно, главный, разящий наповал довод).

Однако профессор медицинского центра имени Джона Хопкинса, психиатр Пол МакХью полагает, что практикуемая ныне гормональная терапия для коррекции пола у несовершеннолетних является недопустимой практикой. «Им не говорят, что всю оставшуюся жизнь им предстоит провести под наблюдением врачей, что они, скорее всего, станут стерильны и никогда не смогут иметь детей. Когда-нибудь мы будем вспоминать об этих экспериментах так же, как сейчас вспоминают евгенику или лоботомию, тоже считавшиеся когда-то передовыми научными методами», — негодует патриарх американской психиатрии.

J1 Фото: Depositphotos

Стоит заметить, что именно в центре Хопкинса была в 1966 году проведена первая в США операция по смене пола, но с 1979 по 2017 год клиника отказалась от этой практики — под влиянием возглавлявшего отделение психиатрии с 1975 по 2001 год МакХью. Профессор ссылался на исследования своего коллеги, сексолога Джона Мейера, пришедшего еще в 1970-е к выводу, что хирургическая коррекция пола «не дает для большинства пациентов объективных преимуществ в плане социальной реабилитации». Сегодня, впрочем, такое мнение считается устаревшим и неверным, а самого 88-летнего МакХью тихо отправили в «почетную отставку».

Не плодитесь и не размножайтесь

Удивительно, однако, что вакханалия «сексуализации» — примем для простоты странноватый термин, ставший теперь столь распространенным на Западе, — детей совпадает с не менее истерическим поиском педофилов во всех сферах общественной жизни. Великобритания здесь может служить разве что самым наглядным примером — схожие процессы, хотя и в меньших масштабах, идут и в образовательных системах других стран Запада.

При этом СМИ явно предпочитают «давать ход» педофильским скандалам, связанным с гетеросексуальными отношениями, в то время как гомосексуальные стараются замалчивать, хотя, согласно исследованиям сексологов, именно среди мужчин-геев наиболее распространена тяга к несовершеннолетним. Сами подозреваемые, как правило, используют свою ориентацию как способ защиты: режиссер Брайан Сингер, обвиненный в отношениях с мальчиками, немедленно заявил, что всё это — гомофобская кампания против него.

J2 Фото: Depositphotos

Нельзя не заметить, что львиная доля «инноваций» в сфере полового просвещения сориентирована на оправдание и пропаганду сексуальных практик, традиционно считавшихся малоприемлемыми или наказуемыми в большинстве культур. И, если приглядеться, именно таких, которые отрицают репродуктивную функцию секса, — от мастурбации до гомосексуализма. «Люди начинают забывать, что секс — важная, но не главная составляющая человеческой жизни», — сокрушался почти сорок лет назад английский философ Колин Уилсон.

Судя по всему, к мнению экстравагантного мыслителя в конце концов прислушались: теперь во главу угла апологеты «равного подхода» ставят не отношения между мужчиной и женщиной, а поиски собственной гендерной и половой идентичности. Начавшись когда-то в самом обществе, сексуальная революция завершилась спускаемыми «сверху» по разнарядке сценариями травестийного балагана.