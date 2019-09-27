Названы участники первого заседания конституционного комитета Сирии

Участниками первого заседания конституционного комитета Сирии могут стать главы МИД России, Ирана и Турции. Об этом в пятницу, 27 сентября, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

«Они принимали участие в работе над формированием этого комитета, и в этом их большой вклад, особенно со стороны РФ и Ирана», — отметил высокопоставленный дипломат. Заседание пройдет в Женеве, отмечает ТАСС.

Накануне стало известно, что первое заседание конституционного комитета Сирии состоится 30 октября. Об этом сообщили главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

25 сентября сообщалось, что Конституционный комитет в Сирии возглавят два сопредседателя — от правительства и оппозиции.

23 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании конституционного комитета по Сирии. Комитет начнет работу в Женеве в ближайшие недели. Генсек отметил участие России, Ирана и Турции в работе по созданию этого органа. Евросоюз поприветствовал данное решение.

В октябре 2018 года заместители министров иностранных дел России, Ирана и Турции — Сергей Вершинин, Седат Онал и Хосейн Ансари — решили ускорить работу по согласованию состава комитета с учетом интересов всех граждан этого государства.