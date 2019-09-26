В Петербурге вызвали полицию из-за ученика со страйкбольным карабином

Охранник техникума в Санкт-Петербурге вызвал полицию из-за ученика, который пришел на урок со страйкбольной винтовкой.

По данным РЕН ТВ, ученик пришел в техникум в Московском районе с сумкой, в которой находились форма, коробка для патронов и карабин для страйкбола.

Ружье было выполнено в виде немецкого оружия времен Великой Отечественной войны. Изучив содержимое сумки, охранник вызвал стражей порядка.

Позже выяснилось, что молодой человек принес всё это специально на лекцию по просьбе преподавателя по истории. Сам молодой человек увлекается реконструкцией.

24 сентября замглавы управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров сообщил о предотвращении массового убийства в одной из школ Кирова.