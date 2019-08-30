«Ростех» предложил ввести в школах уроки начальной военной подготовки

Госкорпорация «Ростех» предложила Министерству просвещения России рассмотреть возможность введения уроков начальной военной подготовки, где девушек и юношей обучат обращению с современным огнестрельным оружием. Об этом сообщил 30 августа в эфире «России 24» индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

«Хотелось бы вспомнить историю недалекого прошлого, когда нас еще в школе воспитывали в части культуры обращения с оружием на уроках начальной военной подготовки. Мы надеемся, что наши предложения найдут свое отражение и в программах Министерства образования, в школьных программах», — цитирует его ТАСС.

Ранее в марте глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой заявил о необходимости вернуть занятия по начальной военной подготовке (НВП).

«Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист никогда не будет защищать Родину, стихотворениями или кисточкой никто никогда ее не защищал и не защитит. Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится», — заявил он.

Васильева согласилась с Бондаревым, ответив, что введение НВП в старших классах — справедливое решение.

НВП проводилась в школах СССР на основе Закона о всеобщей воинской обязанности и являлась одной из частей подготовки молодежи к военной службе. В настоящее время НВП как обязательная программа для школ существует в Белоруссии, Казахстане, Украине и еще в ряде стран бывшего СССР. В России НВП в школы так и не вернули, несмотря на неоднократные заявления властей о том, что подобное возможно.