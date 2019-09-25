Суд арестовал генерала МВД Мельникова

Первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД России генерал-майор Александр Мельников арестован по обвинению в попытке мошенничества. По решению Басманного суда столицы он пробудет в СИЗО до 24 ноября.

Прокуратура просила отложить процесс из-за того, что ее представители не ознакомились с делом и они не могут высказать позицию по ходатайствам следствия и и защиты, но суд счел просьбу необоснованной, передает ТАСС.

Ранее 25 сентября стало известно, что Мельникова подозревают в вымогательстве 100 млн рублей.

По данным следствия, жертвой Мельникова стал предприниматель, который проходил подозреваемым по делу о мошенничестве. Предполагается, что генерал-майор совместно с сообщниками предложил бизнесмену помощь, пообещав за плату освободить от уголовной ответственности.