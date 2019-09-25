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Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

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Фото: мвд.рф
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Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает РЕН ТВ.

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Уточняется, что следствие будет добиваться его ареста. В настоящее время в Басманный суд Москвы уже поступило соответствующее ходатайство.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4. ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество — ред.)», — сказали ТАСС в суде.

По данным следствия, жертвой Мельникова стал предприниматель, который проходил подозреваемым по делу о мошенничестве. Предполагается, что генерал-майор совместно с сообщниками предложил бизнесмену помощь, заявив, что за 100 млн рублей сможет спасти его от уголовной ответственности.

Предприниматель долгое время не соглашался на сделку, из-за чего Мельников попросил своего коллегу дать поручение о возобновлении уголовного дела. В итоге подозреваемый пообещал передать указанную сумму генерал-майору. 20 августа он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

11 июля совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен были признаны потерпевшими по делу о вымогательстве. Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн. В постановлении следствия отмечается, что народный избранник потребовал от Авена и Фридмана передачи средств, угрожая распространить информацию, которая могла причинить существенный вред интересам и правам банкиров.

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