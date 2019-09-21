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В Челябинске задержали сломавшего ворота у здания правительства мужчину

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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В Челябинске задержали мужчину, который сломал ворота у здания правительства. Об этом 21 сентября сообщает РБК со ссылкой на соцсети.

В отношении 62-летнего местного жителя составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». При этом отмечается, что мужчина находился в состояния алкогольного опьянения и не смог объяснить причину своего поступка.

Как сообщалось ранее, в результате его действий пострадали ворота для официальных делегаций. Он сорвал их с петель. В правительстве пообещали восстановить их в ближайшее время.

В начале года сообщалось, что москвичи, недовольные соседством с ребенком-инвалидом, выломали откидной пандус в подъезде. Мать мальчика-колясочника рассказала, что жаловалась в полицию, но ее жалобы остались без ответа.

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