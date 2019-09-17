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Проскочившая под «мостом глупости» в Петербурге «Газель» попала на видео

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Фото: скриншот с видео
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Пользователи сети активно обсуждают видео, на котором запечатлено, как «Газель» буквально чудом проскочила под знаменитым «мостом глупости» в Санкт-Петербурге.

Мост, на котором предусмотрительно висит надпись о том, что большегрузы под ним не проедут, стал «излюбленным» местом для водителей, испытывающих удачу и свой глазомер.

За 10 лет существования моста под ним застряли 170 грузовиков. Однако в этот раз «Газель» промчалась под ним, даже не поцарапав кузов.

На кадрах видно, что между мостом и машиной практически нет просвета.

В прошлом году сообщалось, что ограничители «моста глупости» в Петербурге сломались через месяц после установки из-за количества грузовых машин, которые под ним застревают.

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