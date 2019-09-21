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Нетрезвый челябинец выломал ворота в резиденции губернатора

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Фото: vk.com/Регион-74
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В Челябинске задержали мужчину, который снес ворота, ведущие на территорию резиденции губернатора на улице Цвиллинга. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает местное издание «74.Ru».

По информации издания, вандалом оказался 62-летний местный житель. Он был пьян и не пытался скрыться от правоохранителей. Мотивы своих действий он не объяснил.

В областном управлении МВД сообщили, что в отношении мужчины составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ).

Представитель правительства области рассказала, что охрана отреагировала на происшествие, однако мужчина сумел сорвать ворота с петель прежде, чем его задержали. Как это произошло, покажут записи с камер наблюдения.

В начале года сообщалось, что москвичи, недовольные соседством с ребенком-инвалидом, выломали откидной пандус в подъезде. Мать мальчика-колясочника рассказала, что жаловалась в полицию, но ее жалобы остались без ответа.

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