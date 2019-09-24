Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря.

Как сообщил «РИА Новости» представитель суда во вторник, 24 сентября, арест продлен на один месяц — до конца октября. Он проходит по части 4 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Благодырь отвечал за управление имуществом и был задержан в Новосибирске 15 февраля, после чего конвоирован во Владивосток. Он был сотрудником СО РАН с 2017 года. Он много лет работал в структурах РАО «ЕЭС России», а также занимал пост заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока.

Также он исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области и был первым вице-премьером правительства Еврейской автономной области.

19 сентября правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.