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Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря.

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Как сообщил «РИА Новости» представитель суда во вторник, 24 сентября, арест продлен на один месяц — до конца октября. Он проходит по части 4 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Благодырь отвечал за управление имуществом и был задержан в Новосибирске 15 февраля, после чего конвоирован во Владивосток. Он был сотрудником СО РАН с 2017 года. Он много лет работал в структурах РАО «ЕЭС России», а также занимал пост заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока.

Также он исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области и был первым вице-премьером правительства Еврейской автономной области.

19 сентября правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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