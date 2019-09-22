Арестован обвиняемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске

Суд в Брянске арестовал на два месяца сотрудника отдела спецсвязи, который обвиняется в убийстве своих коллег, а также хищении оружия и 7 млн рублей. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное СУ СК России.

«По ходатайству следователей Советским районным судом города Брянска сотрудник спецсвязи, совершивший 19 сентября 2019 года серию преступлений, заключен под стражу. Ближайшие два месяца он проведет в условиях изоляции от общества», — указано в сообщении.

О задержании злоумышленника стало известно в пятницу, 20 сентября. Он дал признательные показания. Накануне сообщалось, что ему предъявили обвинение в убийстве с разбойным нападением (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), покушении на поджог чужого имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ), а также его незаконном хранении (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, преступление было совершено вечером 19 сентября. В отделе спецсвязи в Брянске подозреваемый завладел служебным оружием коллег, затем убил их и похитил из помещения 7 млн рублей. Чтобы скрыть преступление, мужчина забрал записи с камер видеонаблюдения и попытался устроить поджог. По пути домой он также выбросил одежду, которая была на нем в момент нападения, и носитель с видеозаписями. Украденное оружие и деньги он спрятал на территории своего домовладения.