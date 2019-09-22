Ранивший двух российских военных в Таджикистане задержан

В городе Бохтар в Таджикистане задержали мужчину, который напал на двух военнослужащих 201-й российской военной базы, он находится под следствием. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщил ТАСС начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали.

«Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием», — отметил он.

Накануне сообщалось, что двое россиян, которые являются военнослужащими 201-й военной базы РФ в Таджикистане, получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины. По данным МВД страны, в момент происшествия контрактники находились в городе Бохтар по личным делам. Нападавший нанес им несколько ножевых ранений, однако в настоящее время их жизни ничего не угрожает. Отмечается, что злоумышленник стоит на учете в психиатрическом диспансере.

После случившегося командование 201-ой армии начало проверку.

201-я военная база, дислоцированная в Таджикистане, является крупнейшим военным объектом России за ее пределами. Она расположена в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в 2012 году соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.