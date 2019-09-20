Прямой эфир

Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы арестовал на три месяца полицейского Алексея Смирнова, который устроил стрельбу на станции метро «Рязанский проспект».

«Выслушав мнения сторон, суд решил арестовать Смирнова до 19 ноября», — цитирует решение судьи «Интерфакс».

Смирнову было предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, предусматривающее наказание вплоть до пожизненного лишения свободы (ст. 317 УК РФ).

ЧП произошло вечером 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» при попытке задержания сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получении денежных средств от гражданина без документов. Правоохранитель оказал сопротивление и открыл стрельбу из табельного оружия по двум своим коллегам. В результате один полицейский погиб на месте, второй был доставлен в больницу.

Позднее были опубликованы фотографии с места происшествия. На снимках видно, что на полу комнаты остались следы крови, а на стенах — повреждения от пуль. Смирнова оперативно задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Расстрел полицейским коллег на станции метро в Москве попал на видео
Попытка раненого полицейского сбежать от стрелявшего коллеги попала на видео

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019