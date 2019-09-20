Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал на три месяца полицейского Алексея Смирнова, который устроил стрельбу на станции метро «Рязанский проспект».

«Выслушав мнения сторон, суд решил арестовать Смирнова до 19 ноября», — цитирует решение судьи «Интерфакс».

Смирнову было предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, предусматривающее наказание вплоть до пожизненного лишения свободы (ст. 317 УК РФ).

ЧП произошло вечером 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» при попытке задержания сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получении денежных средств от гражданина без документов. Правоохранитель оказал сопротивление и открыл стрельбу из табельного оружия по двум своим коллегам. В результате один полицейский погиб на месте, второй был доставлен в больницу.

Позднее были опубликованы фотографии с места происшествия. На снимках видно, что на полу комнаты остались следы крови, а на стенах — повреждения от пуль. Смирнова оперативно задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.