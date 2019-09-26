Борись, Джонсон: британский премьер не уйдет в отставку

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сохранит линию на выход страны из Евросоюза до 31 октября 2019 года, несмотря на призывы уйти в отставку. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты и британские политики. Они считают, что единственный способ сейчас изменить расклад и перехватить инициативу у нынешнего парламента — провести досрочные выборы, в которых заинтересованы и правящие консерваторы, и оппозиционные партии. При этом последние настаивают на том, чтобы голосование состоялось лишь после отправки запроса в ЕС об очередной отсрочке. Однако такой вариант категорически не устраивает Бориса Джонсона.

Окружен, но не сломлен

24 сентября 11 судей Верховного суда Соединенного Королевства единогласно признали «незаконным и лишенным юридической силы» решение Бориса Джонсона приостановить работу Вестминстера на пять недель. Этот шаг британский премьер согласовал с королевой Елизаветой II в конце августа. Причиной, по словам Джонсона, стала необходимость разработать программу кабмина, которую, открывая парламентскую сессию 14 октября, британский монарх представит в своей тронной речи. Однако, по мнению суда, на подготовку речи нужно гораздо меньше времени — от трех до шести дней, — а потому работа законодателей должна быть возобновлена немедленно. Борис Джонсон и члены его правительства с решением суда не согласились, однако пообещали его уважать.

М1 Джина Миллер, предпринимательница и активистка, подавшая один из двух исков против пророгации (приостановки работы Британского парламента), после слушания в Верховном суде Соединненого Королевства, 24 сентября 2019 года Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Члены Вестминстера себя долго ждать не заставили, и уже на следующий день, 25 сентября, Палата общин возобновила работу в полном составе. Британские СМИ, в свою очередь, сошлись на том, что Борис Джонсон, вынужденный досрочно покинуть сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, теперь окончательно унижен и загнан в угол.

— Суды по всей стране разошлись во мнении о законности прекращения работы парламента, однако Верховный суд в итоге принял решение в его пользу, — сказал «Известиям» источник в Вестминстере. — Однако это постановление никак не повлияет на исход Brexit. У парламента будет еще несколько дней для дебатов, но, с учетом того что депутаты до сих пор не достигли консенсуса, я особых надежд на это не возлагаю.

Едва вернувшись из Нью-Йорка, премьер-министр направился в Палату общин, где вступил в словесные баталии с оппозиционными депутатами. В самом начале дебатов Джонсон пошел ва-банк и предложил лейбористам до конца заседания поставить его правительству вопрос о вотуме недоверия.

«Если официальная оппозиция действительно не испытывает доверия к правительству, то у нее будет шанс это доказать. До окончания сегодняшнего заседания Палаты общин оппозиция может внести предложение провести вотум о доверии правительству. Вперед!» — бросил лидеру британских лейбористов Джереми Корбину премьер, фактически требуя от него карт-бланш на досрочные выборы. Однако оппозиция от такого шага отказалась.

— Борис Джонсон, когда баллотировался в премьеры, конечно, не рассчитывал, что всё так сложится, — сказала «Известиям» профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова. — Сейчас вся сила находится в руках парламента, и у премьер-министра связаны руки . Единственное, что сейчас можно сделать, — это провести выборы. Однако и они могут ничего не решить, ведь речь идет не о разночтениях между политическими движениями, но о расколе внутри самих партий.

V2 Выступление лидера лейбористской партии Джереми Корбина в парламенте, возобновившем свою работу после постановления Верховного суда, Лондон, Великобритания, 25 сентября 2019 года Фото: REUTERS/Parliament TV

Как пояснила «Известиям» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, е сли инициатива правительства провести досрочные выборы всё же будет одобрена, то за этим должен последовать роспуск парламента. Само голосование должно пройти не ранее чем через 25 рабочих дней. Таким образом, выборы могут состояться уже после 31 октября (крайний срок Brexit).

По словам эксперта, в борьбе с палатой общин Борис Джонсон выбрал тактику «народ против парламента» : согласно этой логике, законодатели выступают против воли простых британцев, которую они высказали на референдуме 2016 года, и лишают их права на досрочное голосование. При этом оппозиционные партии также хотели бы использовать внеочередные выборы для прихода власти, однако намерены оттягивать их до тех пор, пока Борис Джонсон не попросит Евросоюз об отсрочке. Решение о том, перенести Brexit на 31 января 2020 года или нет, должны единогласно одобрить лидеры ЕС на саммите 17–18 октября в Брюсселе.

Правительство эту идею решительно отвергает, однако ее невыполнение означает нарушение недавно принятого закона и, соответственно, угрозу судебного преследования. Поэтому сейчас кабмин судорожно ищет лазейки в законодательстве, рассматривая при этом даже самые абсурдные сценарии . По сообщениям британских журналистов, вслед за официальным запросом об отсрочке Борис Джонсон может направить в ЕС второе письмо с доводами против этого же прошения.

Альтернатив всё равно нет

В свете обострившейся внутриполитической борьбы оппозиция сейчас активно требует отставки правительства. Однако у противников Бориса Джонсона нет ни единой позиции по дальнейшему развитию событий — второй референдум, досрочные выборы, отмена Brexit — ни консенсуса по кандидатуре на пост главы кабмина, отмечает Елена Ананьева.

М3 Борис Джонсон выступает на 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которую он вынужден был покинуть досрочно, 24 сентября 2019 года Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Как отметил в беседе с «Известиями» член палаты лордов от Консервативной партии Роберт Хэйуорд, призывы к отставке — это скорее часть «парламентского ритуала», нежели реальный расчет на роспуск правительства.

— Нет сомнения, что Борис Джонсон имеет дело с таким клубком проблем, с которым не сталкивался ни один премьер-министр, — отметил политик. — Однако я ожидаю, что он будет придерживаться своей линии.

О премьерских амбициях открыто говорит лидер лейбористов Джереми Корбин . На недавнем съезде партии он пообещал, что если придет к власти, то в течение трех месяцев добьется от ЕС разумной сделки (новый таможенный союз, тесные отношения в рамках единого рынка и гарантии правовой защиты) и вслед за этим еще через три месяца проведет референдум, на котором британцы смогут выбрать между его соглашением и отказом от Brexit.

Однако лидер лейбористов не может похвастаться широкой общественной поддержкой : по данным исследовательской компании Ipsos MORI от 20 сентября, Джереми Корбин стал самым непопулярным лидером оппозиции с 1977 года (его работой недовольны 76% британцев). Более того, СМИ неустанно сообщают о принципиальном расколе в его партии по вопросу Brexit. Часть лейбористов считают его позицию половинчатой, а также обвиняют его в захвате власти в партии и игнорировании интересов страны.

О желании прийти к руководству говорят и «Либеральные демократы». Как рассказал «Известиям» член партии, депутат Европарламента (ЕП) Энтони Хук, в случае досрочных выборов он рассчитывает на смену правительства.

V3 Джереми Корбин на ежегодной конференции лейбористской партии в Брайтоне, 24 сентября 2019 года Фото: REUTERS/Peter Nicholls

— «Либеральные демократы» могли бы победить и консерваторов, и лейбористов, как мы уже сделали на выборах в ЕП в мае, — сказал политик. — В этом случае премьер-министром стала бы Джо Свинсон (Недавно избранная лидер движения. — «Известия»). По сравнению с нынешним руководством она стала бы глотком свежего воздуха.