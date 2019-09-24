Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с призывом уйти в отставку в связи с признанием Верховным судом незаконной объявленную им приостановку работы парламента. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает The Independent.

«Я приглашаю Бориса Джонсона, выражаясь историческими терминами, «взвесить свою позицию» и стать премьер-министром, который меньше всего находился у власти», — отметил Корбин, призвав также немедленно восстановить работу парламента. Лидера лейбористов поддержали и другие оппозиционные партии.

Верховный суд признал незаконной приостановку работы парламента ранее 24 сентября. Судья фактически признала правоту оппозиционных партий, которые с самого начала заподозрили премьера в попытке отстранить парламентариев от определения хода Brexit.

В начале сентября парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября. Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из Евросоюза (EC). Этот перерыв станет самым продолжительным за последнее время.

При этом, по словам Джонсона, он не лгал королеве Елизавете II, когда просил об остановке работы парламента.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября. При этом премьер-министр настаивает на том, что Британия покинет ЕС в обозначенный срок в любом случае.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик в связи с тем, что британский парламент выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но также категорически против «жесткого» Brexit. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.