СМИ узнали о нежелании Джонсона уходить в отставку после решения верховного суда

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается уходить в отставку после решения верховного суда страны, который признал приостановку работы парламента незаконной. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на источник в канцелярии премьера.

По информации агентства, вечером 24 сентября Джонсон проведет по телефону экстренное совещание с членами своего кабинета.

Ранее во вторник, комментируя решение суда, Джонсон заявил, что «проявит уважение к вердикту», хотя «категорически не согласен» с ним.

Верховный суд Великобритании постановил, что приостановка работы парламента не имеет под собой разумного обоснования. Суд встал на сторону оппозиционных партий, которые заподозрили Джонсона в попытке отстранить парламентариев от определения хода Brexit. В связи с решением суда лидер британских лейбористов Джереми Корбин обратился к Джонсону с призывом уйти в отставку.

Спикер палаты общин Джон Беркоу уже заявил, что парламент Великобритании возобновит работу в среду, 25 сентября, в 11:30 по местному времени (13:30 мск).

Британский парламент в начале сентября официально приостановил работу до 14 октября, из-за чего его членов осталось значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из Евросоюза. Перед этим, в конце августа, Джонсон обратился к королеве Елизавете II с просьбой санкционировать приостановку работы парламента, и она согласилась это сделать.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке Brexit. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не договорятся об условиях будущего сотрудничества к 19 октября. При этом премьер-министр настаивает на том, что Британия покинет ЕС 31 октября в любом случае.

Ситуация вокруг Brexit зашла в тупик, в связи с тем что британский парламент выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но также категорически против «жесткого» Brexit. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.