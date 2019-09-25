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Заммэра Екатеринбурга подозревают в афере с вывозом отходов

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Фото: Облгазета.ру/Алексей Кунилов
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Первого заммэра Екатеринбурга Александра Ковальчика подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, речь идет о его деятельности, когда он возглавлял городской «Водоканал». Об этом в среду, 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в силовых структурах региона.

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«Уголовное дело в отношении Ковальчика возбуждено сегодня по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»)», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дело связано с тендером на вывоз отходов.

Как отмечает агентство, Ковальчиком уже интересовались правоохранительные органы. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате 21 млн рублей, когда он был директором «Водоканала». Чиновника оправдали летом 2015 года.

Ковальчика назначили заммэром уральской столицы в январе текущего года. До этого он занимал должность министра экономики и территориального развития Свердловской области, гендиректором «Водоканала» он был с 2010 по 2018 год.

Ранее в августе сообщалось, что дагестанский чиновник «состарился» на 34 года ради пенсии. Он получил фальшивый паспорт и трудовую книжку, чтобы получить выплаты от государства.

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