Прямой эфир

Дагестанский чиновник «состарился» на 34 года ради пенсии

0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Дагестане замглавы села Кулецма изменил свои паспортные данные, чтобы получать пенсию. Об этом 22 августа сообщила прокуратура Левашинского района Республики Дагестан.

По имеющейся информации, 28-летний чиновник получил фальшивый паспорт, в котором был неверно указан возраст, превышающий его собственный на 34 года. Помимо этого мужчина приобрел поддельную трудовую книжку, согласно которой он якобы работал в колхозе в 1985–1996 годах.

В начале 2018 года он написал заявление о назначении трудовой пенсии по старости и с этого времени незаконно получил более 155 тыс. рублей.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, а сотрудников госорганов, которые выдали ему поддельные документы, обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

22 июля была названа самая распространенная зарплата в России. По данным Росстата, она составила 23,5 тыс. рублей. По словам экспертов, именно этот показатель объективно отражает уровень дохода населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновник из Чувашии объяснил маленькую зарплату бюджетников их ленью
Названо число россиян с миллионными зарплатами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019