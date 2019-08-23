Дагестанский чиновник «состарился» на 34 года ради пенсии

В Дагестане замглавы села Кулецма изменил свои паспортные данные, чтобы получать пенсию. Об этом 22 августа сообщила прокуратура Левашинского района Республики Дагестан.

По имеющейся информации, 28-летний чиновник получил фальшивый паспорт, в котором был неверно указан возраст, превышающий его собственный на 34 года. Помимо этого мужчина приобрел поддельную трудовую книжку, согласно которой он якобы работал в колхозе в 1985–1996 годах.

В начале 2018 года он написал заявление о назначении трудовой пенсии по старости и с этого времени незаконно получил более 155 тыс. рублей.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, а сотрудников госорганов, которые выдали ему поддельные документы, обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

22 июля была названа самая распространенная зарплата в России. По данным Росстата, она составила 23,5 тыс. рублей. По словам экспертов, именно этот показатель объективно отражает уровень дохода населения.