Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для устойчивого Рунета

Роскомнадзор проводит пилотный проект по тестированию оборудования для обеспечения устойчивой работы Рунета в случае внешней угрозы. Он продлится до середины октября, рассказал глава ведомства Александр Жаров.

К эксперименту присоединились все крупные операторы связи, рассказал Жаров. Ведутся разные испытания оборудования — от лабораторных до полевых, передает ТАСС.

По словам главы Роскомнадзора, сначала будет проводиться техническая проверка — все ли сервисы успешно работают и как они влияют на трафик. После этого пройдет тестирование «в боевом режиме».

«Пока всё идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах», — отметил он.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры. Он вступит в силу в ноябре за исключением отдельных положений, которые заработают только в 2021 году.

Документ, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Законопроект об устойчивой работе российского сегмента интернета был внесен в Госдуму 14 декабря. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае угрозы извне. Законопроект определяет необходимые правила маршрутизации трафика и организует контроль их соблюдения.