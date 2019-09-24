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Отопление включили в 45% жилых домов Москвы

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Порядка 45% всех жилых домов Москвы подключили к регулярному отоплению. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК».

В компании уточнили, что тепло появилось уже в 14 774 жилых домах столицы. Кроме того, регулярное отопление запустили на 97,9% социальных объектах — в детских садах, школах, поликлиниках и больницах, пишет «Федеральное агентство новостей». Уточняется, что специалисты «МОЭК» работают с коммунальными службами и оперативно устраняют неисправности на теплосетях.

Отопительный сезон в Москве начался 20 сентября с подачи тепла на социальные объекты, а подачу тепла в жилые дома начали 23 сентября. Всего к работе в осенне-зимний период подготовили 16,4 тыс. км теплосетей, которые обеспечивают теплом свыше 70 тыс. зданий, включая 33 тыс. жилых домов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы к отопительному сезону.

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