Гособвинение обжаловало возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру

Гособвинение подало жалобу на возврат в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом во вторник, 24 сентября, рассказали ТАСС в Мещанском суде Москвы.

«Гособвинение подало жалобу, она поступила в канцелярию суда. Дата заседания в Мосгорсуде по этому вопросу станет известна позднее», — отметили они.

11 сентября Мещанский суд Москвы принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» «в связи с противоречиями». Кроме того, была отменена подписка о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову в связи с отсутствием нарушений с его стороны.

16 августа суд огласил результат экспертизы по делу о хищении 133 млн рублей, выделенных из госбюджета на развитие театрального проекта «Платформа». Специалисты пришли к выводу, что реализация такого проекта должна была стоить в районе 260 млн рублей (более 300 млн рублей с учетом налогов). Государство же за весь период выделило на него 216 млн рублей. Эксперты подсчитали, что «Седьмая студия» сэкономила около 80 млн рублей.

По данным следствия, Серебренников, генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных Минкультуры на развитие «Платформы».

Масляева признала вину. Остальные ее отрицают. Они утверждают, что государственные деньги тратились только на проекты. Все фигуранты, в том числе режиссер, были освобождены под подписку о невыезде. Суд вернул в прокуратуру дело против Масляевой для устранения нарушений.