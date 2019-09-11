Суд отменил подписку о невыезде Кириллу Серебренникову

Мещанский суд Москвы отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову. Решение было принято 11 сентября.

«В соответствии с ч. 1 ст. 110 и учитывая длительное содержание подсудимого под арестом и отсутствие нарушений, меру пресечения отменить», — сказала судья Ирина Аккуратова на заседании.

Также суд вернул в Генпрокуратуру России так называемое уголовное дело «Седьмой студии» в отношении Серебренникова и других фигурантов дела. Инициатором этого решения стала сама судья Аккуратова, которая заявила о наличии противоречий, препятствующих рассмотрению дела и вынесению приговора.

Гособвинение возражало против инициативы суда, утверждая, что предложение не мотивировано, а в обвинении фигурантов противоречий нет. В поддержку инициативы выступили подсудимые и их адвокаты. Представитель потерпевшего по делу — Министерства культуры России — оставил решение на усмотрение суда.

По данным следствия, Серебренников, генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных Минкультуры на развитие театрального проекта «Платформа». Предполагается, что руководители «Седьмой студии» составляли планы мероприятий с заведомо ложной информацией об их количестве и стоимости.

Свою вину признала только Масляева. Остальные утверждают, что госсредства тратились только на проекты.

8 апреля суд отменил домашний арест режиссеру. Серебренникова, Апфельбаум и Итина отпустили под подписку о невыезде. 16 августа суд огласил результат экспертизы по делу: специалисты установили, что реализация проекта должна была стоить около 260 млн рублей (более 300 млн рублей с учетом налогов), в то время как государством всего было выделено 216 млн рублей. Эксперты заявили, что «Седьмая студия» сэкономила около 80 млн рублей.

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