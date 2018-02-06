«Мы не можем строить закон исходя из отдельного прецедента»

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре», сообщил сайт Кремля в понедельник, 5 февраля. Разработкой займутся администрация президента и Совет по культуре и искусству при главе государства. В поручении говорится в том числе о необходимости корректировки системы госзакупок в сфере культуры и искусства с учетом особенностей деятельности организаций, работающих в этой отрасли. В данный момент под домашним арестом находится режиссер Кирилл Серебренников, которого подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на проект по развитию современного искусства. В свете этих событий советник Владимира Путина по культуре, секретарь президентского Совета Владимир Толстой рассказал «Известиям», как продвигается подготовка концепции будущего закона и поможет ли новый документ избежать ситуаций, подобных делу Серебренникова.

— Началась ли в Совете разработка концепции закона «О культуре»?

— Конечно, мы ждали выхода перечня поручений после заседания Совета по культуре и искусству, которое состоялось 21 декабря 2017 года. А сейчас началась подготовительная работа. В частности, в Союзе театральных деятелей была создана группа, готовящая свои предложения, в Союзе музеев России, ну и непосредственно здесь, в администрации президента. Я являюсь секретарем Совета, поэтому работу мы начали уже с декабря.

— Какие основные положения предлагаются? Может быть, представители Совета уже приступили к обсуждению неких деталей?

— Нет. Сейчас преждевременно говорить об этом. У нас стоит срок 15 марта. За это время концептуальные подходы к законопроекту должны быть сформулированы и согласованы в основных профессиональных, экспертных сообществах. И они должны быть предъявлены руководителю администрации президента, который является ответственным за исполнение этих поручений, — Антону Вайно. И президенту. Если концептуально это будет поддержано, то дальше вступает в силу вторая часть поручения — на основе указанных инструкций обеспечить разработку проектов федерального закона уже до 1 июля.

— Как вам кажется, сроки не очень жесткие?

— Сроки очень жесткие, но концепцию за месяц достаточно реально прописать. А разработка проекта закона может потребовать больше времени. Но вот поставлены такие сроки. Мы просили сдвинуть их на 1 октября или 1 ноября. Но в итоговом тексте перечня поручений поставлен срок 1 июля. Значит, будем работать более интенсивно.

— Возможно, уже были какие-то наработки к проекту закона «О культуре», которые могли бы лечь в его основу?

— Наработок за эти годы было очень много. Но ни одна из них в полной мере не может быть взята за основу, потому что подразумевается целостный подход. В перечне поручений речь идет о двух законопроектах — законопроекте «О культуре» и законопроекте о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием закона «О культуре». Так что нужно пакетом представить два законопроекта.

— Что в первую очередь необходимо отразить в этих документах?

— Я не могу говорить об этом, так как не имею полномочий. Рабочая группа, которая создается, должна будет этот концептуальный подход одобрить, тогда мы можем публично говорить, что будет заложено в закон.

— Отмечалось, что в проекте закона должен быть учтен опыт, извлеченный из ситуации с делом «Седьмой студии». Как вы считаете, поможет ли новый закон избежать ситуаций, аналогичных делу Кирилла Серебренникова?

— Мы не можем строить закон исходя из отдельного прецедента. Мы стремимся к тому, чтобы проанализировать системно всё, что происходит в культуре. И действительно не допускать вольного трактования и двойных подходов к закону. В этом же перечне поручений есть пункт «б», где написано, что необходимо представить для внесения в Госдуму проект поправок в закон «О контрактной системе», то есть в так называемый ФЗ № 44. Он в гораздо большей степени касается практической хозяйственной деятельности. Это то самое, что вменяется, предъявляется в качестве нарушения по делу «Седьмой студии».