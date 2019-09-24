СМИ узнали о выплате компенсаций семьям жертв катастроф Boeing 737 MAX

Американский авиапроизводитель Boeing выплатит компенсации семьям жертв катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает Reuters.

По данным агентства, каждая из семей погибших получит компенсацию в размере $144,5 тыс. Средства будут перечислены из созданного в июле специального фонда.

Отмечается, что претензии можно будет подать до 31 декабря 2019 года. В корпорации отметили, что родственникам погибших не придется отказываться от права на судебное разбирательство.

В фонде сообщили, что найти наследников и убедиться, что они получат свои выплаты, будет нелегко, поскольку родственники погибших живут в 35 странах мира.

Новейший авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года во время вылета из Джакарты. Через 13 минут самолет упал в море у Западной Явы. Погибли 189 человек.

В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing.

Опубликованные в апреле последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии самолета подтвердили подозрения.