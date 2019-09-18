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Авиарегулятор США обсудит с коллегами из 50 стран эксплуатацию Boeing 737 MAX

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Фото: TASS/Zuma
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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США пригласило коллег из почти 50 стран, чтобы обсудить возвращение в эксплуатацию Boeing 737 MAX. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Bloomberg.

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Как передает информагентство, американские авиационные власти отправили письмо регуляторам по всему миру с просьбой принять участие в «неформальном брифинге». Встречу планируется провести 23 сентября в канадском Монреале.

«Успех мировой авиационной системы напрямую зависит от совместного стремления к обеспечению безопасности и от общего понимания того, что нужно для ее достижения», — сказано в письме авиарегулятора.

16 сентября компания Boeing заявила о том, что на предстоящей неделе объявит о мерах, призванных повысить безопасность самолетов ее производства. По данным американских СМИ, в компании должен произойти ряд структурных изменений. Также изменения произойдут в процессе разработки кабин самолетов.

В настоящее время в нескольких странах мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX из-за обнаруженных неполадок с датчиками угла атаки системы MCAS. Предположительно, именно из-за этой неполадки произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.

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