Зеленский дал украинцам телефон для сообщений о случаях коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан возглавляемой им страны звонить в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и сообщать о случаях взяточничества. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Facebook в понедельник, 23 сентября.

«Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают откат? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ», — сказал украинский лидер, назвав телефон ведомства. Он добавил, что каждый житель республики «может начать менять страну уже сегодня».

По словам президента, чтобы принять участие в борьбе с коррупцией, не нужно записывать видео и ставить хештегов, требуется лишь одно: жить по закону. Он пояснил, что власть не сможет восстановить экономику в стране, если все граждане не будут платить налоги.

Зеленский отметил, что «Европа начинается с окурка, который летит в мусорный бак, с оплаченных коммунальных услуг и налогов», и призвал граждан ежедневно делать шаги навстречу «другому менталитету».

Украинский лидер добавил, что начал с себя: 23 сентября он подписал законопроект об импичменте президенту, восполняющий пробелы в законодательстве, которые регулировали процедуру импичмента, делающие ее почти невозможной. По данным «Интерфакс-Украина», проект закона №1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» был принят Верховной радой 10 сентября.

13 сентября на своей странице в Instagram Зеленский поделился своим пониманием счастья. По его словам, счастье состоит в том, чтобы преодолеть врагов, среди которых он указал войну, бедность, коррупцию и зависть.