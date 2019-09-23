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Пьяный водитель насмерть сбил мужчину в Хабаровске

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В Хабаровске водитель легковой иномарки наехала на неизвестного мужчину. Пешеход скончался на месте происшествия.

Как сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу, авария произошла напротив дома № 42 по улице Жуковского. 42-летний водитель Nissаn Вluевird Sуlрну наехал на мужчину, который переходи дорогу в непредусмотренном для этого месте.

От удара пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается.

Установлено, что водитель в момент аварии был пьян, также у него отсутствовал страховой полис. В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ и рапорт по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

16 сентября в Хабаровске автомобиль сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель с месте происшествия скрылся.

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