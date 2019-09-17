Автомобиль насмерть сбил женщину в Хабаровске и скрылся

В Хабаровске женщину-пешехода насмерть сбил автомобиль. Водитель с места ДТП скрылся. Об этом ИА AmurMedia сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по городу.

Авария произошла в понедельник, 16 сентября, напротив дома № 71 на улице Суворова. По информации ведомства, женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. Она получила смертельные травмы и погибла до прибытия скорой помощи.

Водитель с места аварии скрылся. Предположительно, он управлял Nissan Qashqai. Личность погибшей также устанавливается.

29 августа в центре Хабаровска автомобиль «КамАЗ» сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась.