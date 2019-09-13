Автомобиль сбил двух пенсионеров на пешеходном переходе в Челябинске

В Челябинске легковой автомобиль сбил двух пенсионеров, которые шли по пешеходному переходу. Пожилой мужчина скончался на месте.

Как рассказали сайту 1obl.ru в управлении ГИБДД России по Челябинской области, авария произошла 13 сентября в 10:30 на 2-м км автодороги «Северные Шершни». Водитель 1976 года рождения, управляя BMW-316, допустил наезд на женщину и мужчину, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход 1941 года рождения скончался на месте. Женщина 1937 года рождения была госпитализирована с различными травмами.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

11 сентября в Челябинске произошла авария с участием маршрутки. Пострадали 13 человек.