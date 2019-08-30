«КамАЗ» насмерть сбил пожилую женщину в Хабаровске
В центре Хабаровска автомобиль «КамАЗ» сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась.
Как сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу, авария произошла в четверг, 29 августа, на улице Калинина. Женщина 1930 года рождения переходила дорогу в неустановленном для этого месте, когда на нее наехал грузовик.
В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила различные травмы. Она скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.
Ранее в Липецке вынесли приговор 33-летнему водителю грузовика, который на скорости 5 км/ч наехал на 55-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась.