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«КамАЗ» насмерть сбил пожилую женщину в Хабаровске

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В центре Хабаровска автомобиль «КамАЗ» сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась.

Как сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу, авария произошла в четверг, 29 августа, на улице Калинина. Женщина 1930 года рождения переходила дорогу в неустановленном для этого месте, когда на нее наехал грузовик.

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила различные травмы. Она скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.

Ранее в Липецке вынесли приговор 33-летнему водителю грузовика, который на скорости 5 км/ч наехал на 55-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась.

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