Автомобиль насмерть сбил подростка в Ульяновской области

В Николаевском районе Ульяновской области легковой автомобиль наехал на 17-летнего пешехода. Подросток от полученных травм скончался.

Авария произошла на 1-м км автодороги М-5 «Урал» – Белое Озеро – Дубровка – Сосновка. По данным ГИБДД региона, 34-летний водитель ВАЗ-21093 допустил наезд на пешехода, который пытался перейти дорогу в непредусмотренном для этого месте, пишет 1ul.ru.

В результате наезда подросток получил различные травмы и скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии его личность была установлена.

28 августа в Липецкой области легковушка насмерть сбила велосипедиста. Водитель скрылся с места происшествия.