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Гель для рук оказался бесполезен от вирусов

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Фото: Depositphotos
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Использование антисептических дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе не спасет от вируса гриппа. Об этом говорится в исследовании японских ученых, о котором в пятницу, 20 сентября, рассказал портал Mail Online.

Оказалось, что вирус гриппа, содержащийся в слизи от чихания, выживает при обработке рук антисептиком даже после двух минут воздействия дезинфицирующего раствора и лишь по истечении четырех минут погибает.

При этом обычное мытье рук с мылом убивает вирус за 30 секунд.

По мнению исследователей, дело в том, что липкая консистенция человеческой слюне изолирует содержащиеся в ней вирусы.

Что касается содержащихся в антисептиках антибиотиках, то они совершенно бесполезны от вирусов и способны бороться только с бактериями.

13 сентября сообщалось, что российские ученые нашли новую реакцию, которая позволила получить вещество, эффективно подавляющее вирусы гриппа, иммунодефицита человека, простого герпеса и цитомегаловируса.

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