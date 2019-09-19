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Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов

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Фото: Global look press/West Coast Surfer/moodboard
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Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов. Результаты их исследования были опубликованы в журнале «Стоматология».

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С распространением процедуры имплантологии возросло и количество случаев, когда пациенты сталкиваются с периимплантитом. Это инфекционное заболевание поражает мягкие ткани ротовой полости и разрушает костную ткань. Возникает такой недуг в основном из-за посторонних веществ на поверхности новых стерильных зубных имплантатов.

Вылечить заболевание помогает лазерная терапия. Для того чтобы протестировать эффективность этого способа, исследователи провели анализ трех видов поверхностей имплантатов. Одни из них были извлечены у пациентов с периимплантитом, ко второй группе относились те имплантаты обработанные лазером, а также новый стерильный образец.

Выяснилось, что на новом имплантате были найдены следы загрязнения неорганическими соединениями химических элементов, которые могли стать причиной заболевания.

«Поверхность же необработанных имплантатов была ожидаемо загрязненной – в огромных количествах зафиксирован углерод, фосфор, сера, кремний и прочие вещества, образующиеся при воспалении. Очистить поверхности удалось с помощью лазера», — отмечается в исследовании.

Таким образом, ученые предлагают с помощью лазерного излучения эффективно очищать поверхность абсолютно новых имплантатов от загрязнений, и тем самым предупреждать развитие опасного заболевания.

25 августа были названы десять врагов зубной эмали.

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