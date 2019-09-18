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Ученые обнаружили зубы первобытных животных в нацпарке «Башкирия»

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В Республике Башкортостан ученые-палеонтологи нашли кости животных на территории палеонтологической стоянки Сергеевка-1 в Национальном парке «Башкирия». Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Среди находок числятся пара зубов шерстистого носорога, первобытного бизона, зуб северного оленя и многочисленные фрагменты зубов лошади. Ученые предполагают, что эти животные, скорее всего, входили в рацион человека каменного века, пишет ИА «Башинформ».

Как рассказал палеонтолог Дмитрий Гимранов, кости животных находят в этом месте каждый год. Они позволяют представить более полную картину того, из чего состоял рацион питания или каков был набор охотничьих трофеев человека. По его словам, возраст зубов составляет около 16 тыс. лет.

Находки из нацпарка «Башкирия» переданы в музей Института экологии растений и животных УрО РАН на хранение.

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