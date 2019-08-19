Якутское «кладбище мамонтов» получит статус геологического памятника

Урочищу Юнюген в Якутии присвоят статус геологического памятника природы. В этом районе в условиях вечной мерзлоты сохранилось большое количество остатков ископаемых животных. С инициативой выступили ученые Томского государственного университета и Северо-Западного государственного медицинского университета.

Специалисты полагают, что присвоение статуса якутскому «кладбищу мамонтов» позволит спасти уникальное скопление научных объектов. Сейчас оно находится под угрозой исчезновения из-за добычи бивней мамонтов.

По словам профессора кафедры эпидемиологии Северо-Западного медуниверситета Артемия Гончарова, которые приводит ИА SakhaNews, каждая находка остатков ископаемых животных периода плейстоцена могла бы внести вклад в изучение древних экосистем. Поэтому необходимо создать особо охраняемую территорию и вести постоянный мониторинг ее состояния.

В урочище Юнюген, которое расположено в бассейне реки Яна, в условиях вечной мерзлоты сохранились остатки мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов. Часть из них—– с шерстью, роговыми чехлами, сухожилиями и мышцами.

На многих костях видны следы патологии. Палеонтологи изучают гипотезу о том, что мамонты массово вымерли из-за геохимического стресса, возникшего в результате минерального голодания вследствие изменения экологии на планете.