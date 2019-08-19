Школьники обнаружили кость мамонта в башкирском нацпарке

Три школьника из села Еланыш Салаватского района Башкирии нашли берцовую кость мамонта (Mammuthus primigenius) на территории геопарка «Янган-Тау». Фрагмент древнего животного находился на реке Ай у околицы села.

Обстоятельства находки не раскрываются. Юные археологи передали кость в палеонтологическую коллекцию геопарка, которая уже включает в себя останки представителей мегафауны, пишет ИА «Башинформ».

Ранее ученые, ищущие способы возродить шерстистого мамонта, нашли место, где можно было бы поселить это животное. Млекопитающие, последние из которых вымерли 4 тыс. лет назад, смогут жить в Сибири, считает исследователь Джордж Черч из Гарвардского университета.