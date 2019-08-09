В Китае нашли окаменелости древнейшего леса

Остатки древнего окаменевшего леса, в котором росли первые деревья, были найдены неподалеку от города Синьхан на востоке Китая. Об этом сообщил портал Current Biology в четверг, 8 августа.

Площадь раскопанного леса — около 25 гектаров. Палеонтологи определили возраст находки в 400 млн лет. Деревья Девонского периода, напоминающие плауновидные растения, росли в болотистой прибрежной зоне, крупнейшие из них были выше семи метров.

«Большая плотность и небольшой рост этих деревьев делает (ископаемый. — ред.) лес… в чем-то похожим на современные поля сахарного тростника, за исключением того, что растения там были сосредоточены в небольших рощах», — рассказали ученые о структуре находки.

1 августа сообщалось, что кости древнего носорога, бизона и зуб мамонта обнаружили в окрестностях поселка Мирный в Челябинской области.