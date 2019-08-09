Британские ученые обнаружили восстанавливающую зубы молекулу

Молекулярные биологи из Великобритании открыли молекулу, изучение которой поможет создать методики для естественного восстановления зубов. Об этом 9 августа сообщает Nature Communications.

Сигнальная молекула Dlk1, найденная учеными, помогает мышам и крысам поддерживать оптимальное состояние зубов на протяжении всей жизни и сохраняет их размер примерно на одном и том же уровне.

Биологи выяснили, что появление белка Dlk1 в питательной среде заставляет стволовые клетки активно делиться и формировать различные типы тканей, в том числе и дентин, из которого состоит основная часть зуба. По предположению ученых, это свойство молекулы можно использовать для регенерации зубов.

В процессе опытов исследователи сделали отверстия в коренных зубах нескольких крыс и наполнили их двумя составами — препаратом, который применяется для заполнения зубных каналов при удалении нерва, и его смесью с белком открытой молекулы. Во втором случае эта процедура привела к заживлению пульпы и восстановлению дентина. Это стало подтверждением того, что Dlk1 можно применять при восстановительных процессах.

Ученые планируют выяснить, каким способом Dlk1 активирует стволовые клетки и узнать о возможных побочных эффектах этого процесса. По мнению биологов, эти опыты смогут положить начало созданию новых технологий по полноценной зубной реставрации.

27 июня сообщалось, что российские и японские ученые смогли обнаружить клетки, которые, вероятно, отвечают за развитие зубной ткани.