Прямой эфир

Британские ученые обнаружили восстанавливающую зубы молекулу

0
Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молекулярные биологи из Великобритании открыли молекулу, изучение которой поможет создать методики для естественного восстановления зубов. Об этом 9 августа сообщает Nature Communications.

Зуб дают: как сходить к стоматологу и не потерять здоровье
Специалисты — о профилактике, жареном петухе, правильной щетке, ВИЧ и отбеливании

Сигнальная молекула Dlk1, найденная учеными, помогает мышам и крысам поддерживать оптимальное состояние зубов на протяжении всей жизни и сохраняет их размер примерно на одном и том же уровне.

Биологи выяснили, что появление белка Dlk1 в питательной среде заставляет стволовые клетки активно делиться и формировать различные типы тканей, в том числе и дентин, из которого состоит основная часть зуба. По предположению ученых, это свойство молекулы можно использовать для регенерации зубов.

В процессе опытов исследователи сделали отверстия в коренных зубах нескольких крыс и наполнили их двумя составами — препаратом, который применяется для заполнения зубных каналов при удалении нерва, и его смесью с белком открытой молекулы. Во втором случае эта процедура привела к заживлению пульпы и восстановлению дентина. Это стало подтверждением того, что Dlk1 можно применять при восстановительных процессах.

Ученые планируют выяснить, каким способом Dlk1 активирует стволовые клетки и узнать о возможных побочных эффектах этого процесса. По мнению биологов, эти опыты смогут положить начало созданию новых технологий по полноценной зубной реставрации.

27 июня сообщалось, что российские и японские ученые смогли обнаружить клетки, которые, вероятно, отвечают за развитие зубной ткани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
Ученые рассказали о риске для здоровья из-за гигиены зубов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017