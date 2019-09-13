Российские ученые открыли реакцию для борьбы с ВИЧ

Российские ученые нашли новую реакцию, которая позволила получить вещество, эффективно подавляющее вирусы гриппа, иммунодефицита человека (ВИЧ), простого герпеса (ВПГ) и цитомегаловируса (ЦМВ).

Открытие сделали специалисты Центра энергетических наук и технологий Сколтеха и Института проблем химической физики РАН совместно с коллегами из других российских и зарубежных исследовательских центров.

«Мы синтезировали высокоэффективные ингибиторы (подавители) опасных вирусных инфекций, таких как ВИЧ, различные разновидности гриппа, вирус простого герпеса и цитомегаловирус», — рассказала автор исследования Ольга Краевая.

Найденная химическая реакция позволила получить целую серию ранее недоступных растворимых в воде производных фуллеренов (форма углерода), обладающих высокой противовирусной активностью.

«Обнаруженная нами уникальная «обращенная реакция Арбузова» позволяет осуществлять тонкую настройку противовирусных свойств новых соединений», — добавила Краевая.

Как считают ученые, полученные результаты открывают большие возможности для создания «истинных» противовирусных препаратов, что позволит бороться с инфекциями, которые сегодня не поддаются лечению.

Подробнее — в материале «Известий»:

На острие мяча: как молекула необычной формы поможет победить вирусы