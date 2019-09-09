Прямой эфир

Ученые нашли способ защиты от ВИЧ

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная группа ученых выяснила, что личинки паразитических червей-шистосом препятствуют заражению Т-лимфоцитов человека вирусом ВИЧ. Об этом сообщается в журнале PLoS Pathogens.

Паразиты выделяют такие вещества, которые блокируют рецепторы дендритных клеток человека, сообщающих Т-лимфоцитам информацию о инородных бактериях, проникших в организм. При этом ВИЧ заражает Т-лимфоциты через дендритные клетки, но он не может к ним присоединиться, если они уже заняты веществом паразитов. А следственно, не происходит заражение.

После своих исследований специалисты из Амстердамского и Ливерпульского университетов создали препарат из яиц червей-шистосом. Во время эксперимента они обработали новым лекарством дендритные клетки и попробовали заразить их и Т-лимфоциты вирусом ВИЧ. Выяснилось, что клетки стали на 80% более устойчивы к вирусу.

Теперь ученые планируют применить полученные результаты экспериментов при разработке вакцин против ВИЧ.

12 августа врачи рассказали о симптомах заражения организма паразитами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американец подцепил поедающего мозг паразита в аквапарке и умер
В купленных в Новокузнецке конфетах обнаружены черви

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019