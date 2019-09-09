Ученые нашли способ защиты от ВИЧ

Международная группа ученых выяснила, что личинки паразитических червей-шистосом препятствуют заражению Т-лимфоцитов человека вирусом ВИЧ. Об этом сообщается в журнале PLoS Pathogens.

Паразиты выделяют такие вещества, которые блокируют рецепторы дендритных клеток человека, сообщающих Т-лимфоцитам информацию о инородных бактериях, проникших в организм. При этом ВИЧ заражает Т-лимфоциты через дендритные клетки, но он не может к ним присоединиться, если они уже заняты веществом паразитов. А следственно, не происходит заражение.

После своих исследований специалисты из Амстердамского и Ливерпульского университетов создали препарат из яиц червей-шистосом. Во время эксперимента они обработали новым лекарством дендритные клетки и попробовали заразить их и Т-лимфоциты вирусом ВИЧ. Выяснилось, что клетки стали на 80% более устойчивы к вирусу.

Теперь ученые планируют применить полученные результаты экспериментов при разработке вакцин против ВИЧ.

12 августа врачи рассказали о симптомах заражения организма паразитами.